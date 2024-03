Busca Busca: o fenômeno do TikTok que atrai multidão para o Brás

Francisco Ângelo e Kátia Cirlene são do Maranhão e aproveitaram a passagem por São Paulo para conhecer a loja Imagem: Nathallia Fonseca

Atenção aos produtos

O nome "Chefe do Benefício" vem do que Alex diz ser sua principal estratégia: "o cliente que busca a loja é beneficiado", brinca. Ele também diz que "um produto desejável, por si só, é a maior estratégia de marketing possível". São eles as estrelas dos seus vídeos: em um, o comerciante é visto fazendo exercícios em um aparelho no chão da loja. No outro, limpa o estabelecimento para testar um aspirador de pó.

Eletrônicos divertidos, brinquedos "virais" no TikTok, utilidades que prometem facilitar a faxina com auxílio da tecnologia. Tudo numa faixa de preço popular e com a possibilidade de testes na hora.

O público confirma a tendência. A seleção e o pouco tempo de existência garantem à loja o clima de novidade. É possível ouvir com frequência comentários - nem sempre positivos - que comparam os preços das prateleiras com concorrentes virtuais, reforçando o apelido de "Shopee do Brás".

Um sucesso de vendas, segundo Ye, são os mini projetores. Frequentemente indicados no TikTok, os aparelhos foram o motivo da ida da estudante Gisele Ramos ao Brás. "Descobri lá que esse produto existe e faz meses que procuro uma loja física e barata para comprar. E aí encontrei um vídeo dele mostrando aqui na loja", diz.