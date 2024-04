Imposto de Renda 2024: Veja como declarar CDB, LCA, LCI e Tesouro Direto

Não importa se foi em um CDB de outro banco ou em um papel público do Tesouro Direto. Se você tem investimentos em mais de uma instituição financeira, abra uma seção para cada uma. No campo "Valor", coloque o total de lucros líquidos (já descontados do Imposto de Renda), exatamente conforme consta no informe fornecido pelo banco.

Fique atento se o termo "lucro líquido" aparece no informe. Algumas instituições fornecem dois valores, o "lucro bruto" e o "imposto retido". Nesse caso, você precisa fazer a subtração (lucro bruto menos imposto retido) para encontrar o lucro líquido.

Como informar rendimentos de títulos que sejam isentos

Algumas formas de investimento fixo, como Letras de Crédito Imobiliário (LCI), Letras de Crédito do Agronegócio (LCA), Certificados de Recebíveis do Agronegócio (CRA) e Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRI), geram ganhos que não são tributáveis.

Para declarar esses ganhos, encontre a opção "Rendimentos Isentos e Não Tributáveis" no menu do software de declaração do Imposto de Renda 2024. Clique em "Novo" e selecione o código "12 - Rendimentos de poupança, letras hipotecárias, letras de crédito do agronegócio e imobiliário (LCA e LCI) e certificados de recebíveis do agronegócio e imobiliários (CRA e CRI)" em "Tipo de Rendimento".

Em seguida, especifique se o investimento foi feito por você ou por um dependente. Forneça o nome e CNPJ da instituição pagadora, que é o banco ou corretora onde o título foi adquirido. No campo "valor", insira o total de ganhos isentos recebidos em 2023 através dessa instituição financeira. Não é necessário detalhar os ganhos de cada título separadamente.