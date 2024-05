Veja como declarar a compra de ações

As informações necessárias para preencher o IR estão no Informe de Rendimentos fornecido pela corretora que intermediou a negociação. No campo Discriminação da ficha Bens e Direitos, é importante informar a quantidade de ações e a composição do custo de aquisição (custo da compra mais as despesas de corretagem).

É importante também mencionar corretamente o código de negociação das ações para que no futuro essas informações possam vir atualizadas na declaração pré-preenchida.

Se as ações adquiridas geraram rendimentos em 2023, estes devem ser declarados de acordo com a forma de tributação.

a) Dividendos recebidos devem ser informados na ficha Rendimentos Isentos e Não Tributáveis. Acesse essa aba e selecione a opção 09 - Lucros e dividendos recebidos. Adicione as informações sobre o dividendo. Repita o processo com todas as ações em que recebeu dividendos.

b) Juros sobre o Capital Próprio devem ser informados na ficha Rendimentos Sujeitos à Tributação Exclusiva/Definitiva. Acesse essa aba e selecione o código 10 - Juros sobre capital próprio. Adicione as informações necessárias para cada ação em que recebeu JCP.