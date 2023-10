Existem CDBs com uma rentabilidade maior. Nas corretoras XP, Ágora (que pertence ao Bradesco) e Nova Futura, existe um CDB emitido pelo Banco Master com uma taxa de IPCA mais 7,55%.

Com essa rentabilidade, seria possível baixar o valor dos aportes mensais para R$ 1.211 e ainda assim poder fazer retiradas de R$ 10 mil por cinco anos a partir de 2041.

Qual dos dois é melhor?

Se por um lado um CDB como esse tem a vantagem de fazer você precisar de aportes menores, ele tem algumas desvantagens. Primeiro, o CDB de um banco médio, como no exemplo, só é realmente seguro se estiver dentro da cobertura do FGC (Fundo Garantidor de Crédito). Funciona assim: se o banco emissor do CDB for à falência, o FGC paga o que for do seu direito, mas só até o limite de R$ 250 mil. Portanto, se for investir em CDB, precisa ficar atento para que o seu patrimônio naquela instituição financeira não ultrapasse esse limite. Quando chegar perto de R$ 200 mil, passe a investir em um CDB de outro banco.

Outro ponto é que dificilmente você vai encontrar um CDB com prazo tão longo. Se o seu objetivo for investir por 18 anos, e você só encontrar CDB de no máximo cinco anos, você terá que reinvestir todo o valor após esse período em outros CDBs.

Por fim, a organização pode ser um problema. Uma vez que você provavelmente precisará investir em diversos CDBs, será necessário pensar em uma forma de deixar claro que aquele dinheiro é da universidade da criança e não se misturará com suas outras aplicações. Uma forma de fazer isso é abrindo conta em uma corretora especificamente para esse fim. Assim você sabe que todo o dinheiro que estiver naquela corretora é para a criança.