Qual é o mínimo que você precisa ter para receber R$ 5.000 por mês

Porém, se você for olhar individualmente, existem FIIs com um retorno bem maior que esse. Para saber qual é o mínimo que você precisaria investir para receber uma renda de R$ 5.000 mensais, é necessário olhar para as opções mais arrojadas, conforme explico abaixo.

O mínimo para receber R$ 5.000 por mês

Os fundos imobiliários do tipo "de papel" são os mais arriscados. E, portanto, carregam a maior expectativa de retorno. Hoje, os FIIs de papel mais negociados do país rendem em média 12,2% ao ano. Com isso, o montante necessário para se obter uma renda mensal de R$ 5.000 seria de R$ 491 mil.

Dentro desse grupo, é possível achar ativos com um retorno ainda maior, superando 16% ao ano, caso dos fundos RZAK11, CACR11 e URPR11. A rentabilidade média em dividendos dos dez FIIs de papel mais negociados está hoje em 14,9%. Com essa taxa, é preciso ter R$ 402 mil para se obter uma renda mensal de R$ 5.000.

Já se você concentrar seus investimentos apenas no primeiro do ranking (o que não é nada recomendável, mas só por curiosidade), precisaria ter R$ 365 mil para gerar uma renda de R$ 5.000 por mês.

Assim, respondendo a pergunta que está no título desta coluna, o mínimo que você precisaria ter, hoje, para receber R$ 5.000 por mês seria algo como R$ 350 mil. Porém, reforço, não é nem um pouco recomendável concentrar patrimônio em ativos com esse nível de risco.