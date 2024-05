5 pontos para entender as estratégias da nova presidente da Petrobras

4 - Novos investimentos

Os investimentos em refinarias também permanecerão. Fusões e aquisições estão em estudo. Magda disse que quer "acelerar" a exploração de novas reservas, incluindo na região próxima à foz do rio Amazonas.

A Margem Equatorial se estende pelo litoral do Rio Grande do Norte ao Amapá. Engloba as bacias hidrográficas da foz do Rio Amazonas, Pará-Maranhão, Barreirinhas, Ceará e Potiguar. Em seu Plano Estratégico 2024-2028, a Petrobras previu investimentos de US$ 3,1 bilhões para pesquisas na Margem Equatorial. A expectativa é perfurar 16 poços ao longo desses quatro anos.

Mas o Ministério do Meio Ambiente se opõe a esse projeto. "O MMA precisa ser mais esclarecido sobre a necessidade do país e da Petrobras de explorar petróleo e gás até para liderar a transição energética", disse a presidente.

Esse é um grande ponto de tensão ao qual o investidor precisa estar atento. É o que diz Ilan Arbetman, analista da Ativa Investimentos. "A Petrobras precisa ter um bom relacionamento com o Ministério do meio Ambiente se não ela não vai conseguir as licenças necessárias para exploração da Margem Equatorial", diz o especialista.

4 -Transição energética

Explorar novas fontes, que não o petróleo, continuará como parte da estratégia da empresa. Magda enfatizou a importância de fazer tudo isso enquanto a Petrobras continua explorando e produzindo no Brasil reservatórios de petróleo e gás (incluindo a margem equatorial). Para o BTG, esse é um ponto positivo pois os combustíveis fósseis são o principal gerador de ganhos para a empresa e os acionistas.