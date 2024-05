QQQI11: Mais um ETF que paga dividendos chega à Bolsa em junho

Da mesma forma como aconteceu com seu primeiro ETF, o SPYI11, a Buena Vista pretende usar opções de compra "covered call" para potencializar os ganhos e distribuir rendimentos maiores aos investidores todo mês. A carteira de opções será reequilibrada mensalmente.

O ETF QQQI11 deve estrear na B3 no dia 20 de junho. O período de reserva para subscrição de cotas vai acontecer a partir de 30 de maio. A cota inicial está prevista para R$ 100.

Os dividendos serão pagos mensalmente e tributados em 15% - com uma eficiência fiscal maior, dado que nos Estados Unidos os proventos têm tributação de 30% na fonte, a qual o ETF não precisará pagar. O objetivo da gestão é entregar um dividend yield anual entre 12% e 15%.

A taxa de administração do QQQI11 será de 0,83% ao ano. As cotas do ETF também possuem tributação de 15% para ganho de capital. O ETF está disponível para investidores em geral.

E o SPYI11?

O QQQI11 é o segundo ETF que paga proventos da Buena Vista Capital. Em novembro, a gestora lançou o SPYI11 que replica o índice NEOS U.S Equity High Income Index, por meio da compra de cotas de outro ETF, o NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI).