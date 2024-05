Qual melhor título do Tesouro para investir com 25, 45 ou 65 anos

Por essa característica, o Tesouro Selic acaba sendo bom para qualquer pessoa que busca segurança. Se você aplicar hoje e precisar resgatar daqui a um mês, ou daqui a 30 anos, não importa, o valor do resgate será maior do que o valor aplicado.

Atualmente, o Tesouro Selic com prazo mais longo tem o vencimento em 2029. Sendo assim, naquele ano o dinheiro volta para a conta do investidor (com juros, e já descontado o Imposto de Renda). Se você quiser manter o valor aplicado por mais tempo do que isso, terá que reinvesti-lo em um novo título do Tesouro Selic após o vencimento.

Por conta disso, se for investir no Tesouro Selic, escolha aquele com a data de vencimento mais distante. Porque a cada vez em que chega a data de vencimento, você é obrigado a resgatar e pagar IR.

Para quem tem 25 anos

A pessoa na faixa dos 25 anos em geral ainda não teve tempo de juntar muito dinheiro. Algumas precisam investir em uma aplicação que permite o resgate a qualquer momento.

Para reserva de emergência ou curto prazo, reforço que o título ideal é o Tesouro Selic. Se o objetivo for juntar dinheiro para uma viajar ou comprar algum bem em um prazo de até dois anos, o Tesouro Selic continua sendo a melhor opção, pois o título com prazo mais curto vence em 2027. Mas se você tem um objetivo com prazo de cinco anos, pode investir no Tesouro IPCA 2029. Para objetivos mais longos, existem os títulos Tesouro IPCA com vencimento em 2035, 2040 e 2045.