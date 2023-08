Queda dos juros e reforma tributária: o impacto nos investimentos de julho

"O fundo Meraki Long Biased subiu 3.28% em julho. Com a aprovação da reforma tributária antes do recesso parlamentar e o bom momento econômico do país, vimos o 4º mês consecutivo de alta do Índice Bovespa. No mês, mantivemos a alocação alta em ações, e as maiores contribuições vieram, novamente, do setor de Construção Civil, com Cyrela e MRV (+18,33% e +20,14%, respectivamente no mês); e de Serviços Financeiros, que se beneficia do financial deepening, com XP (+13.60%) e Banco BTG (+8.14%). Nos EUA, com inflação benigna e atividade resiliente, mantivemos posições compradas em big techs, como Meta, e em commodities como Glencore PLC e Vale.