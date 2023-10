Com tanta fake news, como se informar sobre finanças e investimentos?

Verifique sempre as fontes: Ao se deparar com informações financeiras, procure a origem da informação. Fontes reconhecidas e respeitadas no setor financeiro são mais propensas a serem confiáveis.

Promova a educação financeira: Ao aumentar a compreensão geral sobre finanças, as pessoas estarão mais bem equipadas para identificar e rejeitar informações falsas.

Denuncie a desinformação: Muitas plataformas sociais agora possuem ferramentas para denunciar informações falsas. Utilize-as quando se deparar com desinformação.

A era da desinformação apresentou desafios únicos para a educação financeira. No entanto, ao estar ciente desses desafios e ao adotar estratégias proativas, é possível navegar com segurança no vasto mar de informações e proteger-se contra tudo isso.