Ambev (ABEV3) entra na mira da Receita Federal por 'operações irregulares' no pagamento de IR

Na prática, a companhia usa o Imposto de Renda pago no exterior para abater no Imposto de Renda e CSLL que são pagos mensalmente no Brasil.

Segundo a Receita Federal, a prática é irregular, já que é como se o governo pagasse o imposto que a companhia recolheu em outro país.

Último resultado trimestral da Ambev

A companhia reportou um lucro líquido de R$ 2,5 bilhões no segundo trimestre de 2023 (2T23), conforme balanço financeiro divulgado no início de agosto.

A cifra representa uma queda de 15,2% em relação ao mesmo período do ano passado.

A receita líquida da Ambev foi de R$ 18,8 bilhões no trimestre, alta de 5,1% frente os R$ 17,9 bilhões registrados no resultado no mesmo período do ano anterior.