Americanas (AMER3) pede suspensão de processo aberto pelo Bradesco (BBDC4)

"A esse respeito, foi veiculada uma notícia pelo portal "Isto é Dinheiro", datada de 29 de agosto de 2023, com indicação de que a Kroll foi a consultora técnica escolhida pelo Warde Advogados, que atuam para o Bradesco na ação contra a Americanas, para auxiliá-los no âmbito de controvérsia judicial entre os fundadores da Kabum, o Itaú BBA e a Magazine Luiza (MGLU3). Essa parceria concomitante, portanto, traz sérias dúvidas sobre a necessária imparcialidade da Kroll", diz a Americanas.

Um outro elemento citado pela Americanas se refere à uma notícia veiculada pelo jornal 'O Globo', no dia 03 de setembro de 2023, sobre a contratação da Kroll por credores para atuar na recuperação judicial da varejista, concomitantemente à sua atuação como perito na ação judicial proposta pelo Bradesco. "A Americanas solicitou esclarecimentos à Kroll sobre essa contratação, uma vez que também traz dúvidas sobre a sua necessária imparcialidade para exercer a função de perita judicial", diz a empresa.

O terceiro elemento faz referência ao tratamento parcial e não isonômico conferido pela Kroll ao representante do Bradesco, em reunião presencial realizada em 29 de agosto de 2023. Na reunião, diz a Americanas, "o assistente-técnico do Bradesco assinalou que havia "combinado" previamente com o perito que faria perguntas diretamente aos colaboradores da Americanas, sem que nada tivesse sido exposto ou avisado anteriormente à companhia. Tal situação, previamente acordada com apenas uma das partes do processo, além de incomum, também se mostra ilegal, uma vez que o perito deve conferir tratamento igualitário às partes", pontuou a varejista.

Ainda no comunicado, a Americanas considera que é "imprescindível, sobretudo no âmbito de uma controvérsia dessa relevância, que poderá impactar, direta ou indiretamente, na vida de inúmeros funcionários, credores e acionistas, que não exista qualquer resquício de dúvida sobre a imparcialidade do perito judicial. Em razão disso, a Americanas requereu que o processo seja imediatamente suspenso até a adequada apreciação da petição", finalizou.

'Comando da empresa mentiu para mim', diz ex-CEO da Americanas (AMER3)

Em depoimento à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), o ex-CEO da Americanas, Miguel Gutierrez, declarou que o comando da empresa mentiu para ele sobre a sucessão do seu cargo em 2022 - posteriormente ocupado por Sérgio Rial, que revelou o rombo bilionário e a fraude na empresa e renunciou em seguida, em janeiro de 2023.