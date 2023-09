Petrobras  (PETR4), Oi (OIBR3) e Cemig (CMIG4)  movimentam mercado nesta quinta-feira (14); veja destaques 

Veja os destaques do mercado financeiro hoje:

Petrobras

A Petrobras (PETR4) afirmou que encaminhou, junto ao Ibama, um pedido de processo de licenciamento ambiental para dez áreas no mar brasileiro destinadas ao desenvolvimento de projetos de energia eólica offshore.

Somadas, essas áreas, que serão avaliadas, há um potencial para o desenvolvimento de projetos eólicos offshore com capacidade de até 23 GW. Com isso, a Petrobras passa a ser a empresa com o maior potencial de geração de energia eólica offshore no Brasil em capacidade protocolada junto ao Ibama.

Oi

A Justiça da 7ª Vara Empresarial da Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro concedeu à Oi (OIBR3) a prorrogação do "stay period", no contexto da recuperação judicial da companhia.