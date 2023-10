Americanas (AMER3) demitiu 177 funcionários na última semana

Segundo o documento, de janeiro até agosto deste ano, foram quase 800 mil clientes perdidos por mês.

As vendas digitais da Americanas vêm sendo as principais responsáveis pelas dificuldades comerciais da empresa. No período em questão, elas caíram 91%, passando de R$ 1,24 bilhão de receita bruta de dezembro para R$ 112 milhões em agosto.

Em comparação com o mesmo intervalo do ano anterior, a receita bruta caiu 85%. Em agosto de 2020, por exemplo, o indicador ficou em R$ 746,7 milhões. Já a receita total da Americanas caiu quase metade, de R$ 3,13 bilhões em dezembro de 2022 para R$ 1,33 bilhão em agosto de 2023 - de ano a ano, a queda foi de 26%, frente ao R$ 1,8 bilhão de agosto de 2022.

A perda menor ocorreu porque, ao contrário da queda livre das vendas online, a receita bruta em lojas físicas da Americanas conseguiu certa recuperação nos últimos meses. Em dezembro, ela foi contabilizada em R$ 1,88 bilhão e depois das revelações da fraude, caiu para seu ponto mais baixo em fevereiro (R$ 944 milhões), mas subiu desde então. Em agosto, chegou a R$ 1,05 bilhão.

De acordo com a Americanas, a empresa permanece focada no seu processo de recuperação judicial e no plano de transformação para garantir a rentabilidade e a sustentabilidade de suas operações.

"A melhor gestão do espaço em loja ou o fechamento de unidades fazem parte do plano de reestruturação em diferentes frentes do negócio, que inclui ainda a reavaliação de mix de produtos, cobertura de estoque adequada à demanda local, entre outras iniciativas com foco em otimização e na melhora da margem praticada para a construção de uma Americanas mais dinâmica e eficiente", informou a Americanas.