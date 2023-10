Fundo da Noruega perde US$ 34 bilhões com queda de ações no 3T23

O fundo da Noruega, que administra US$ 1,4 trilhão, relatou uma perda de US$ 34 bilhões no terceiro trimestre, após os mercados financeiros serem prejudicados pelas preocupações com o crescimento global.

Considerado o maior proprietário único de empresas listadas no mundo, o fundo soberano da Noruega perdeu 2,1% em ações e 2,2% em investimentos em renda fixa. No geral, o retorno total do fundo foi de 0,17 ponto percentual superior ao do benchmark com o qual se compara, apesar das quedas em todas as classes de ativos.

As ações de energia tiveram o melhor desempenho, enquanto as ações de tecnologia, indústria e consumo discricionário puxaram o retorno para baixo.