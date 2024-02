Governo publica Medida Provisória que isenta do IR quem ganha até dois salários mínimos

A Medida Provisória nº 1.206/24, com a alteração, foi encaminhada ao Congresso Nacional nesta terça-feira. A MP, no entanto, já está publicada no Diário Oficial e, portanto, já está valendo. No entanto, precisa ser ratificada pelo Congresso Nacional em até 120 dias.

Lula reafirma promessa de isenção maior no IR, mas 'reconhece dificuldade'

O presidente Lula (PT) reforçou em janeiro a promessa de isenção de Imposto de Renda (IR) a salários de até R$ 5 mil até 2026 e voltou a defender a cobrança sobre dividendos.

Lula, contudo, reconheceu que esse compromisso é difícil, pois o governo terá que abrir mão de dinheiro e rearranjar seus gastos.

"Tenho compromisso de chegar até o final do meu mandato isentando pessoas que ganham até R$ 5 mil do Imposto de Renda. É um compromisso de campanha, mas sobretudo, de muita sinceridade", disse em entrevista ao programa "Bom Dia com Mário Kertész", da Rádio Metrópole de Salvador, em 23 de janeiro.

"Neste país, quem vive de dividendo não paga Imposto de Renda, e quem vive de salário paga", declarou.