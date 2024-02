Weg (WEGE3): lucro salta 46% no 4T23, para R$ 1,7 bilhão; saiba mais

Receberão os dividendos os investidores posicionados no papel WEGE3 no dia 23 de fevereiro. As ações da empresa passam a ser negociadas ex-dividendos a partir de 26 de fevereiro.

O pagamento do dividendo complementar anunciado nesta terça, bem como dos JCP da Weg declarados em setembro e dezembro de 2023, ocorrerá no dia 13 de março de 2024.

Proposta de aumento de capital

Também na terça (20), a Weg anunciou também que aprovou a proposta de aumento do capital social da companhia, de R$ 1.249.939.825,23 correspondente a R$ 0,297942793 por ação.

Segundo fato relevante divulgado na noite desta terça-feira, a companhia informa que o aumento do capital socialda companhia se derá "através da incorporação de parte do saldo da conta de Reserva de Lucros / Retenção de Lucros para Investimentos no valor de R$ 1.000.000.000,00, sem aumento do número de ações".

A proposta será votada na próxima assembleia geral da Weg, a ser realizada no próximo dia 23 de abril.