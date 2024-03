Embraer (EMBR3) tem alta de 55% no lucro líquido ajustado do 4T23; Confira o guidance para 2024

Com isso, a margem Ebitda ficou positiva em 14,2% no período, ante 10,2% um ano antes.

Já o Ebitda ajustado da Embraer foi de R$ 1,244 bilhão no trimestre, alta de 3,8% em comparação com o mesmo período de 2022. Assim, a margem Ebitda ajustada ficou em 12,8% ante os 11,5% registrados no quarto trimestre do ano anterior.

A Embraer entregou 75 jatos no quarto trimestre, sendo 25 comerciais e 49 executivos (30 leves e 19 médios). O número total de entregas cresceu em 16% comparado ao 4T22.

A receita líquida da Embraer foi de R$ 9,728 bilhões no período de outubro a dezembro de 2023, aumento de 11% em relação ao quarto trimestre do ano anterior. Todas as unidades de negócio tiveram expansão neste indicador, que ficou dentro da faixa das estimativas de US$ 5,2 a US$ 5,7 bilhões para o ano.

A unidade de defesa e segurança cresceu 21% no período, enquanto a aviação executiva e serviços e suporte apresentaram expansões de 8% e 8%, respectivamente. Na unidade de aviação comercial, o avanço foi de 15%.

A carteira de pedidos firmes da Embraer encerrou o 4T23 em US$ 18,7 bilhões, o maior volume registrado nos últimos 6 anos.