Ibovespa cai com tombo de NY; Vale (VALE3) recua forte após balanço, Cogna (COGN3) salta 8%, Azul (AZUL4) lidera perdas e dólar avança

O Ibovespa abriu a sessão desta quinta-feira (25) em queda, e por volta das 11h45, o índice recuava 0,48%, aos 124.123 pontos.

O Ibovespa hoje é impactado negativamente por dados macroeconômicos divulgados nesta manhã nos Estados Unidos. O PIB norte-americano subiu 1,60% no primeiro trimestre, ante consenso de 2,50% e avanço de 3,40% no 4T23. Além disso, a prévia do PCE, índice de preços de gastos com consumo, registrou alta de 3,40% no 1T24, aceleração frente ao dado do 4T23, que foi de 1,80%.

A Vale (VALE3) também pesa no Ibov hoje, com uma queda de 2,36% a R$ 62,08, após reportar recuo no lucro no 1T24, segundo balanço divulgado na noite de ontem.