BRF (BRFS3): analistas veem balanço do 1T24 "acima do esperado", mas pregam cautela; ações disparam no Ibovespa

Segundo o Santander, durante o 1T24 da BRF, a empresa se beneficiou de ventos favoráveis nos custos, bem como de preços robustos e execução sólida da unidade internacional. Essa forte performance foi principalmente devido à forte presença da BRF no Oriente Médio, possibilitando ganhos de participação de mercado em meio a interrupções logísticas no Mar Vermelho.

"No futuro, acreditamos que a BRF deve continuar aproveitando sua mixagem mais rica de produtos (ou seja, exposição ao Halal), traduzindo-se em um prêmio sobre os preços médios de exportação", acrescenta o banco, que tem recomendação neutra para os papéis, com preço-alvo de R$ 16.

No entanto, alguns fatores levam a Genial a ter um posicionamento conservador em relação aos papéis da companhia, como o histórico da BRF de consumir significativamente seu caixa pós captações; o acirramento da competição no mercado interno brasileiro com a Seara e players regionais; a incerteza em relação a manutenção do atual patamar saudável de alavancagem da companhia e que parte relevante do benefício da queda dos grãos e da captura de eficiências com os programas BRF+ 1.0 e 2.0 já estejam precificados.

Desse modo, a Genial tem recomendação de manter, com preço-alvo de R$ 16 para as ações da BRF.

BRF continua sendo uma ação de proteína forte em momentum de ganhos, diz BTG

Segundo o BTG, a BRF é um "negócio cíclico, e separar o que é cíclico do que é estrutural pode ser complicado, especialmente quando a empresa está no meio do que parece ser um processo de turnaround."