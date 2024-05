Petz (PETZ3): resultados do 1T24 foram "fracos, mas em linha", avalia XP

Em relatório, analistas da XP avaliam que a Petz (PETZ3) apresentou "resultados fracos", "com crescimento e rentabilidade pressionados" no primeiro trimestre deste ano.

No primeiro balanço trimestral de 2024, as vendas consolidadas da Petz subiram 2% na comparação anual. Neste sentido, os analistas da XP citam que "o forte desempenho do canal digital (+17% A/A) foi compensado pela queda do canal físico (-6% A/A)":

No entendimento da XP, isso foi resultante de: