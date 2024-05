Mega-Sena 2729: Ninguém acerta e prêmio acumula para R$ 75 milhões; veja os números do sorteio

O jogador pode escolher entre seis a 20 números que deseja apostar. A aposta mínima da Mega-Sena custa R$ 5,00.

Apostas em bolão na Mega-Sena

Para aqueles que preferirem apostar em grupo e em maior volume, o bolão oficial da Caixa também é uma opção que aumenta as chances de ganhar.

No volante de apostas da Mega, existe um campo específico para essa modalidade de apostas, com um preço mínimo de R$ 15,00 na Mega-Sena e cada cota mínimo de R$ 6,00. O bolão pode ter de duas a 100 cotas, com no máximo 10 apostas por bolão, com a mesma quantidade de números.

Esse texto não é uma recomendação de apostas em loterias, como a Mega-Sena 2729.