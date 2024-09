Ibovespa fecha em baixa com recuo das commodities; Vale (VALE3) e Petrobras (PETR4) caem

Revertendo os ganhos da última sessão, o Ibovespa encerrou as negociações desta terça-feira (10) em queda. O principal índice acionário da bolsa brasileira recuou 0,31%, aos 134.319,58 pontos.

Durante a sessão, o índice Bovespa oscilou entre a mínima de 133.754,18 pontos e a máxima de 134.737,68 pontos. O volume financeiro do dia foi de R$ 19,20 bilhões.

A variação negativa do indicador foi impulsionada pela queda das commodities no exterior. Entre os principais papéis do Ibov, as ações da Vale (VALE3) fecharam em baixa de 1,20%, a R$ 56,00, acompanhando as perdas do minério de ferro na bolsa de Dalian, na China.

Além disso, as ações da Petrobras também foram derrubadas pela queda dos contratos futuros do petróleo Brent no exterior, que despencaram mais de 3,6% em meio às preocupações com a demanda pela commodity. Com isso, os papéis preferenciais da companhia, negociados sob o ticker PETR4, recuaram 1,66%, a R$ 37,33, enquanto Petrobras ON (PETR3) caiu 2,14%, a R$ 40,79.