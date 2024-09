Ibovespa recua com Vale (VALE3) e Petrobras (PETR4) em baixa; Azul (AZUL4) lidera altas

Após encerrar as negociações da última sessão em leve alta, o Ibovespa está operando no vermelho na manhã desta terça-feira (10). Por volta das 10h20, o principal índice acionário da bolsa brasileira recua 0,30%, aos 134.339,55 pontos.

Os investidores brasileiros estão repercutindo nesta manhã os dados de inflação do mês de agosto. O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) recuou 0,02% no mês passado e teve a primeira deflação desde junho de 2023. Os analistas consultados pela Reuters previam leve alta de 0,01%.

Mesmo após dados de inflação abaixo do esperado, o índice Bovespa enfrenta queda generalizada nesta manhã. Entre os destaques negativos, os papéis da Vale (VALE3) estão recuando 0,18%, a R$ 56,58, em linha com a variação negativa do minério de ferro na bolsa de Dalian, na China.

Além disso, as ações da Petrobras também estão operando em baixa, acompanhando as quedas dos contratos futuros do petróleo Brent no exterior. Por volta das 10h28, Petrobras ON (PETR3) cai 0,43%, a R$ 41,50, enquanto Petrobras PN (PETR4) recua 0,45%, a R$ 37,79.