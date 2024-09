Weg (WEGE3) vai investir R$ 670 milhões no México e Brasil nos próximos cinco anos

A Weg (WEGE3) anunciou nesta quarta-feira (18) que irá investir cerca de R$ 670 milhões nos próximos cinco anos para expandir a capacidade de verticalização de suas operações de transformadores e motores elétricos no Brasil e no México.

Em comunicado enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), a empresa detalha que, no México, os investimentos de aproximadamente R$ 336 milhões serão direcionados à construção de uma nova unidade de fabricação de fios na cidade de Atotonilco de Tula, além da aquisição e instalação de novos equipamentos. O objetivo é atender à crescente demanda por fios e cabos nos setores de transformadores e motores elétricos na América do Norte.

No Brasil, a empresa destinará R$ 169 milhões para a fábrica de Itajaí e R$ 165 milhões para a unidade de Guaramirim, ambas em Santa Catarina. Em Itajaí, a Weg planeja expandir sua fábrica de fios, com um cronograma de cinco anos, para atender à demanda atual e futura de transformadores. Em Guaramirim, a expansão incluirá melhorias em um dos prédios da fundição e a modernização do maquinário, também com duração estimada de cinco anos.

De acordo com a empresa, essa iniciativa faz parte de sua estratégia de desenvolvimento sustentável, focando na verticalização dos processos industriais e na otimização de recursos, custos e prazos de entrega dos produtos.

