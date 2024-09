O que esperar da trajetória da Selic? Confira análises pós-Copom

Itaú

O banco projeta um aumento de 50 pontos-base em breve, com a Selic terminando o ano em 11,75% e chegando a uma taxa terminal de 12,0%. A ata da reunião do Copom, a ser divulgada em 24 de setembro, deverá esclarecer a lógica das decisões.

UBS-BB

A casa espera inflação abaixo da média do mercado para 2024 e 2025, com cortes na Selic iniciando apenas em junho de 2025. O banco observa que a decisão do Copom de aumentar a taxa de juros, enquanto o FOMC inicia cortes, visa controlar expectativas inflacionárias.

BTG Pactual