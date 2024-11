Ibovespa opera em queda com eleições nos EUA e Selic no radar; dólar avança

O Ibovespa iniciou as negociações desta quarta-feira (6) em queda, enquanto os investidores repercutem a vitória de Donald Trump nas eleições presidenciais dos Estados Unidos e aguardam a decisão de política monetária no Brasil. Por volta das 10h20, o principal índice acionário da bolsa brasileira perde 1,18%, aos 129.139,86 pontos.

Em um dia bastante movimentado para o mercado brasileiro, a maior parte dos ativos do Ibovespa iniciaram a sessão no vermelho.

Entre os destaques, as ações da Vale (VALE3) estão recuando 1,08%, a R$ 61,45, por volta das 10h21. A variação negativa acompanha as perdas da cotação do minério de ferro na bolsa de Dalian, na China.

Também em linha com a variação negativa da cotação do petróleo Brent no exterior, as ações das petrolíferas brasileiras estão recuando. Por volta das 10h23, Petrobras PN (PETR4) cai 0,34%, a R$ 35,24, enquanto Petrobras ON (PETR3) perde 0,92%, a R$ 37,80.