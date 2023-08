Nubank cai na Bolsa após CEO e fundador vender R$ 950 milhões em ações

A ação está em queda de 5,17% na abertura do pregão na Nasdaq, cotadas a US$ 7,24, por volta das 12h no Brasil. Em Nova York, os papéis do Nubank chegaram a desabar 8,64%, a 6,98 dólares, no pior momento até agora. Os recibos de ação do banco também estão em queda. Os BDRs ROXO34, que são os recibos de ações negociados no Brasil, caíam 5,19%, para R$ 6,02 no mesmo horário.