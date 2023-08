Natura pode vender a The Body Shop: o que acontece com a ação agora?

The Body Shop um negócio difícil de gerenciar. Com uma rede de de 2,8 mil lojas em mais de 70 países, a The Body Shop tem 56 lojas no Brasil. Já o negócio da Natura é focado na venda por meio de revendedoras, embora ela também tenha uma rede de lojas. 90% das receitas da Natura e 93% da Avon ainda vêm da venda direta tradicional. Já no caso da The Body Shop, essa fatia é de 6%, enquanto 81% das receitas vêm das lojas.

Operação está em dificuldades. No primeiro semestre do ano, a The Body Shop teve uma receita líquida 14,4% menor que no mesmo período do ano passado. A receita foi de R$ 1,65 bilhão, o que representa quase 11% das receitas de todo o grupo, que ainda inclui a marca Natura e a Avon.

Por que Natura está vendendo suas marcas

Ela já vendeu a Aesop. Há quatro meses, a empresa vendeu a marca australiana de cosméticos de luxo Aesop para a L'Oréal por US$ 2,5 bilhões. Em 2020, a Natura comprou a Avon, numa transação avaliada em US$ 2 bilhões.

A Natura precisa diminuir sua dívida. É o que explica Virgilio Lage, especialista da Valor Investimentos. A dívida líquida chegou a R$ 10 bilhões no segundo trimestre do ano, enquanto era de R$ 8,5 bilhões há um ano. A relação entre dívida e geração de caixa está aumentando, o que significa que ela está cada vez mais endividada.

A Natura também vai ter melhores condições de gerenciar seu negócio principal. "Ela reduz a complexidade da empresa e foca tempo e recursos no principal pilar do seu plano estratégico: a integração da Avon e da Natura na América Latina, cujo cerne é o modelo de venda direta", explica Andreas Ferreira, analista da Mantaro.