Ações da Gol caem com notícia sobre possível recuperação judicial

A Gol (GOLL4) estaria cogitando pedir recuperação judicial nos EUA em, no máximo, um mês, conforme informou nesta segunda-feira (15) a Folha de S. Paulo. Com isso, as ações da empresa estão despencando na Bolsa de Valores de São Paulo. Por volta das 14h, estavam cotadas a R$ 6,93, queda de 8,82%. Assim, a empresa já perdeu grande parte da valorização conquistada no ano passado, quando valorizou 22,21%, segundo a Economatica. A queda também respinga na concorrente, a Azul (AZUL4), que caía 1,50% no mesmo momento para R$ 13,76. No ano passado, o papel da Azul acumulou ganhos de 45,41%.

O que está acontecendo

A companhia aérea quer aderir ao Capítulo 11 da lei norte-americana de falências, segundo o jornal. Lá o processo seria mais vantajoso do que pedir recuperação judicial no Brasil. Haveria mais possibilidades de financiamento no exterior, diz a Folha.

A Gol estaria tentando negociar com os credores um plano de reestruturação de dívidas fora da Justiça. Mas essa possibilidade, no entanto, vem se mostrando inviável porque há credores de vários tipos, como financeiros, arrendadores de aeronaves e investidores com papéis de dívida da companhia.