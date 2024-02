Com a Selic a 11,25% ao ano, onde vale investir agora?

Cuidado com os golpes no mercado financeiro. A Selic é a grande referência quando falamos em investimento em reais. Promessas de retornos maiores possuem muitas chances de fraude. Já ofertas que, por meio da característica do produto e fundamentos estratégicos, se proponha a bater a taxa, é legítimo e possível, aconselha Corano.

Cenário para 2024

Aos poucos, a atividade econômica aumenta e o crédito volta a ter força. Especialmente no que se refere a bens como veículos, imóveis, máquinas de lavar roupa e televisores. Isso cria um efeito cascata sistêmico, que acaba por auxiliar inúmeros setores como um todo no Brasil.

Cortes de juros são repassados aos clientes com a redução das taxas bancárias. Segundo o Banco Central, em outubro de 2023, a taxa média de juros cobrada pelos bancos em operações com pessoas físicas e empresas atingiu o menor patamar desde setembro de 2022.

Contas públicas melhoram com a diminuição de despesas com juros da dívida pública. Em 2022, isso somou R$ 586 bilhões. Considerando a porcentagem do PIB, representa 5,96% e foi o maior patamar desde 2017. A redução dos juros possibilita gerar uma economia em 2024.