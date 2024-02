Petrobras chegou ao seu maior valor de mercado em reais; e agora?

A Petrobras (PETR4 e PETR4) alcançou o maior valor de mercado em reais. Na quinta-feira, dia 1°, bateu o recorde e chegou a R$ 551,4 bilhões. O valor fechou o dia 5 de fevereiro em R$ 548,34 bilhões. Os números são da Elos Ayta.

No ano, a performance das duas ações tem sido boa. As ações PETR3 (ordinárias) avançaram 8,59%, desde o primeiro dia de 2024 até o final do pregão ddo dia 5. As PETR4 (preferenciais) valorizaram 10,66%, segundo a Elos Ayta. No mesmo intervalo, o Ibovespa desvalorizou 4,91%.

E em dólar, a Petrobras bateu recorde?

Em dólares, entretanto, a companhia petroleira ainda está longe de seu recorde, de US$ 309 bilhões, registrado em 2008. Na época, o valor em dólares corresponderia a R$ 510,39 bilhões, na cotação de maio daquele ano. Ela chegou a valer US$ 111 bilhões em 2024, pouco mais de um terço do valor máximo.