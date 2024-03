Por que a ação da C&A se destaca entre rivais? Pode subir mais?

Mesmo com a competição com empresas chinesas como a Shein, a C&A (CEAB3) surpreendeu no ano passado e continua crescendo neste ano. Em 2023, o lucro líquido da varejista de moda cresceu quase três vezes. Passou de R$ 800 milhões em 2022 para R$ 2,3 bilhões no ano passado, uma alta de 187,5%.

As ações também estão em alta. O papel da empresa foi o quarto mais valorizado da Bolsa de Valores de São Paulo no ano passado, com alta de 241,92%. Desde janeiro, o papel teve alta de 26,56%, para R$ 9,77. O Ibovespa, no ano, acumula queda de 3,87%.

O que está acontecendo com a C&A

A C&A se destaca em relação à concorrência. A Lojas Renner (LREN3), por exemplo, viu suas ações encolherem 11% no ano passado, quando a empresa teve lucro líquido de R$ 976,3 milhões, uma queda de 24,4% em relação ao R$ 1,29 bilhão de 2022.