Consórcio é mesmo furada, como diz Nath Finanças? Entenda como funciona

Quais as diferenças para um financiamento?

Principal diferença é a taxa de juros praticada. No financiamento, o indivíduo obtém o valor total do bem ou serviço de imediato e paga parcelas mensais com juros ao longo de um período determinado, diz Fabrício Gonçalvez, CEO da Box Asset Management. Os juros do financiamento são compostos e seguem como tendência a taxa básica de juros, a Selic. Por outro lado, não há o pagamento de juros no consórcio, apenas uma taxa de administração que serve para a manutenção do funcionamento do grupo.

A taxa de administração pode ser entre 15% a 20%, em média, diluída ao longo das parcelas. No longo prazo, essa taxa pode ser menor que os juros.

O valor do bem pode ser atualizado ao longo do tempo do consórcio por causa da inflação - o carro ou imóvel ficam mais caros com o tempo, por exemplo. Isso não acontece no valor de um financiamento. A dívida do financiamento tem uma taxa fixa, mas também pode ser atualizada por um indicador, como a TR, ou taxa referencial.

No financiamento, você adquire o bem de imediato, no consórcio precisa esperar o fim ou ser sorteado. Mas o financiamento depende de análise de crédito pelos bancos, que levam em conta a renda do consumidor e os scores dos birôs de crédito para autorizar ou não o financiamento.

O consórcio pode ficar mais caro?

O valor do consórcio e as prestações aumentam com a inflação. Isso serve para que o dinheiro investido possa comprar o mesmo bem no momento da contratação em alguns anos. No caso de veículos, a correção segue o IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo), indicador que mede a inflação oficial no país. Já no caso de imóveis, é usado o INCC (Índice Nacional de Custo da Construção), que monitora os valores de materiais, serviços e mão de obra destinados à construção de residências.