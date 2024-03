Confira 4 pontos para entender o rali do bitcoin e se vale a pena investir

ETFs reduzem impasse com reguladores do governo norte-americano. Fernandes lembra que a SEC sempre foi receosa e crítica à negociação de criptomoedas, inclusive com impasses junto a empresas do setor, como Ripple Labs, Coinbase e Kraken. Agora, a expectativa é de que o país consiga estabelecer uma regulamentação saudável para a indústria, o que tem animado investidores.

Fundos de índices podem gerar "efeito dominó". Segundo Diego Guareschi, CMO da Hathor Network, uma rede descentralizada, a liberação dos ETFs nos EUA permitiu a entrada tanto de investidores de varejo quanto institucionais, sem a necessidade de lidar com a custódia direta dos ativos digitais. Ou seja, o investidor faz o aporte no fundo e não precisa fazer a gestão do ativo ou cuidar da parte burocrática. "A aprovação em outros mercados depende da regulamentação local e do apetite dos reguladores, mas o sucesso nos EUA pode incentivar outros países a considerar caminhos semelhantes", afirma.

Halving do bitcoin

Redução da moeda tende a aumentar o preço. A cada quatro anos, o bitcoin passa por um evento particular. É o chamado "halving" (de "half", metade, na tradução do inglês), que diminui pela metade a quantidade de criptomoedas que os mineradores — que usam computadores para validar e incluir as moedas digitais na rede blockchain — podem receber em troca pelo processo. Basicamente, significa que haverá uma quantidade menor de ativos no futuro.

Próximo evento deve diminuir número de bitcoins criados diariamente de 900 para 400. Esse movimento deve causar uma redução abrupta na demanda, puxando o valor para cima. "Nos halvings anteriores, por exemplo, o BTC sempre renovou de forma considerável em relação à sua série histórica. Então, há grande otimismo por trás deste evento, que costuma gerar um grande choque entre oferta e demanda", diz Fernandes.

Fortalecimento das finanças digitais com próximo 'halving'. A previsibilidade impulsiona o interesse e a atividade comercial, segundo Fábio Murad, especialista em cripto e sócio da Ipê Investimentos. "A crescente adoção por instituições tradicionais e o interesse contínuo em investimentos baseados em bitcoin indicam um mercado amadurecido, onde a principal criptomoeda é reconhecida como uma classe de ativo legítima, apesar dos desafios regulatórios e da volatilidade inerente", diz Murad.