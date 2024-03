Fed vai cortar o juro dos EUA três vezes este ano: isso é bom?

O discurso do presidente do Fed, Jerome Powell tranquilizou o mercado. "Ele se mostrou mais tranquilo e tirou o medo do mercado de que não haveria mais cortes de juros. A expectativa agora é de que terão esses três cortes. A não ser apenas que a inflação cresça de uma maneira que não é esperada", analisou Stephan Kautz, economista-chefe da EQI Asset.

Sobre o mercado de trabalho americano, a perspectiva também é boa. "Powell reforçou que a força do mercado de trabalho não será um problema para o Fed começar eventualmente a reduzir os juros nos EUA", destacou o estrategista-chefe da Avenue, William Castro Alves.

Com isso, os jutos devem cair. "Eles esperam que a taxa de juros fique até o final do ano entre 4,5% a 4,75% e por volta de 3,25% para o ano que vem" diz Fernando Bresciani, analista de investimentos do AndBank.

Por que uma queda dos juros americanos é boa?

Os juros americanos são o investimento mais seguro do mundo. Se eles estão em alta, dinheiro do planeta todo sai das bolsas de valores e vai para os EUA.

Quando eles caem, o movimento é inverso. Se os juros dos EUA caem, os investidores aceitam aplicações de maior risco, mas que possam pagar mais. A Bolsa brasileira é um exemplo.