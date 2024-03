Magazine Luiza voltou a lucrar, mas é cedo para falar de fim da crise

A LuizaCred teve lucro de R$ 18 milhões no trimestre. Isso acontece após uma sequência de prejuízos da financeira do grupo em parceria com o Itaú Unibanco. "A queda dos juros pode estar começando a surtir efeito nos resultados do setor e do grupo, com o aumento do acesso ao crédito para o consumidor e a redução da despesa financeira", diz Felipe Amorim, analista de investimentos da Academia de Alta Renda.

A crise da varejista ficou para trás?

Não. Confira os principais números do balanço divulgado nesta segunda-feira que explicam que a empresa ainda não pode comemorar o fim da crise.

As lojas físicas venderam 8% menos. Nos últimos três meses do ano, as vendas caíram porque em 2022 houve a Copa do Mundo. A comparação, então, é com um número mais forte que o normal. Mesmo assim, no geral, elas ficaram praticamente estáveis ano contra ano.

As vendas do Magalu na internet diminuíram 8%. O marketplace foi o que cresceu, com alta de 9% no ano. No marketplace, a empresa vende produtos de outras lojas, chamado de 3P, e também de seu estoque próprio, o chamado 1P. Foi esse canal que teve a retração. "Essa redução foi considerável, o ponto mais negativo do balanço", diz Leonardo Piovesan, analista da Quantzed. Telefonia, segundo ele, é o segmento mais atrasado na recuperação de vendas da companhia.

Apesar do lucro no último trimestre, no ano todo houve prejuízo de R$ 550,1 milhões. "O prejuízo anual, que em 2022 foi de R$ 372,1 milhões (1,0% da receita líquida) aumentou 47,8%, chegando a 1,5% da receita líquida", relata Denis Medina, economista e professor da FAC-SP (Faculdade do Comércio).

A empresa deve R$ 7,4 bilhões. A dívida cresceu em relação a um ano antes e 40% vence a curto prazo. A dívida bruta do Magazine Luiza em dezembro de 2022 era de R$ 7,1 bilhões. Mas a situação já esteve pior. Tanto que em janeiro a família Trajano e o banco BTG injetaram R$ 1,25 bilhão na companhia, em uma operação de aumento de capital.