Por que o Itaú recomenda que você invista na Bolsa de Valores agora

Sendo assim, diz o banco, é hora de comprar ações. Nos próximos meses, elas devem começar a subir e deve ser uma escalada de longo prazo, diz o especialista.

Isso porque, diz o Itaú, o lucro das empresas deve subir. A maioria das empresas que atuam no Brasil espera um crescimento de receita de pelo menos 15% neste ano, de acordo com a pesquisa Plano de Voo, divulgada em fevereiro pela Câmara Americana de Comércio (Amcham Brasil). O levantamento foi feito com 775 executivos e estima que o faturamento anual das empresas some R$ 663 bilhões. O mercado interno seria a principal mola propulsora dessa alta.

O que dizem outros especialistas?

O Goldman Sachs também está otimista. O banco acredita que o Comitê de Política Monetária (Copom) do BC vai continuar baixando a taxa de juros brasileira e que isso vai trazer mais gente para o mercado de ações. A magnitude dos cortes vai depender da inflação. "No geral, esperamos que o Copom reduza a taxa Selic em 50 pontos base na reunião de maio. A totalidade dos dados e o equilíbrio geral dos riscos para a inflação irá ditar se o comitê entregará outro corte de 50 pontos base na reunião de junho, ou reduzirá para um corte mais cauteloso de 25 pontos base", publicou o GS, em relatório para clientes.

É a mesma opinião da Galapagos Wealth Management. O desequilíbrio fiscal do Brasil pode atrapalhar. Mas segundo a empresa, a diminuição da aversão ao risco no cenário internacional é a principal variável na definição do tamanho da flexibilização monetária. "Esperamos que o cenário internacional seja benigno", publicou a Galapagos.

Quais ações são mais recomendadas?

Por enquanto, os especialistas ainda estão recomendando ações mais seguras. Dentre elas, as de bancos, de empresas de proteína e algumas do setor de consumo, como os papéis de shoppings.