Como o mercado está vendo a tumultuada sucessão na Vale

As ações da Vale (VALE3) estão em queda de 17,68% desde o começo do ano. No mesmo período, o Ibovespa caiu 4,53%. Nem mesmo a definição do processo de escolha do novo presidente da empresa - divulgada em 8 de março - foi capaz de amenizar a baixa. Desde esse dia, a desvalorização é de 3,73%, segundo a Elos Ayta.

A tumultuada sucessão começou em janeiro. O governo tentou interferir no processo e emplacar o ex-ministro Guido Mantega (PT) no comando da companhia, no lugar de Eduardo Bartolomeo, cujo mandato terminaria em 31 de maio.

Mas o conselho da Vale decidiu manter Bartolomeo até 31 de dezembro. Até lá, a companhia vai contratar uma consultoria de seleção de executivos para pesquisar nomes no mercado. Será feita uma lista de três candidatos e o conselho escolherá um deles.