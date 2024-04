Com privatização, ações da Sabesp podem subir 45%, diz banco

Para o Itaú, o preço das ações ainda pode aumentar significativamente. O preço alvo do banco para a ação é de R$ 120,3. Nesta quinta-feira (18), a ação estava sendo negociada, por volta do meio-dia, em alta de 1,50%, para R$ 82,66. Em relação a esse valor, o preço alvo do Itaú representa um ganho de 45%.

Outro grande banco, o Citi, também recomenda a compra. O preço alvo é de R$ 97.

A Genial também recomenda o ativo. "Seguimos confiantes no processo de privatização e entendemos que existe potencial relevante em caso de materialização do evento", publicou a casa de análise, que não tem preço alvo atualizado para o papel.

Alta das ações pode afetar privatização?

Um receio era o de que a valorização no mercado iria comprometer a entrada do investidor estratégico, que poderia deixar de participar do leilão. O aumento de preço da companhia na Bolsa tiraria o interesse pela privatização.

Mas, nesta quarta-feira, o governo revelou que vai fazer uma espécie de concurso. A oferta de ações será dividida em duas etapas. Na primeira, serão escolhidas as duas melhores propostas. Na segunda, os dois proponentes irão apresentar as informações ao mercado. O vencedor será aquele que tiver o maior valor total entre as intenções de investimento.