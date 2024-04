Apesar das mudanças climáticas, fundos ESG ainda são nicho no mercado

Com todo estrago que as mudanças climáticas têm provocado, seria de se esperar que fundos, gestores e investidores também estivessem preocupados com isso. Mas não é bem assim que tem acontecido. Embora a oferta de fundos relacionados com objetivos ESG (Governança ambiental, social e corporativa, na sigla em inglês) tenha crescido, eles ainda não tê m representatividade. Além disso, faltam legislações e regulamentações para classificação de empresas segundo os critérios de sustentabilidade,

Qual é o tamanho do setor

O número de fundos ESG passou de 10 para 65 de 2013 até agora, mas ainda não são nem 1% do mercado. O levantamento é da TC Economatica, que mostra um bom crescimento. Mas, na comparação com os 31.084 fundos, conforme o levantamento de março da Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais, a Anbima, são apenas uma gota no oceano: 0,20% do mercado.

Faz parte da estratégia das gestoras. "Geralmente, 99% dos fundos são tradicionais. Mas as gestoras sempre têm 1% de fundos verdes. São como uma lanchonete que tem uma salada no cardápio para dizer que é saudável", diz Bruno Corano, investidor e economista da Corano Capital, em Nova York (EUA).