Balanço do Bradesco: o banco saiu da crise ou não? O que os números dizem

O valor de mercado caiu 31%. A instituição financeira, que começou o ano valendo R$ 172,227 bilhões, chegou a cair para R$ 138,76 bilhões em fevereiro e, no dia 30 de abril, valia R$ 140,545 bilhões, conforme a Elos Ayta.

As ações estão em baixa desde o começo do ano. No acumulado de 2024, enquanto o Ibovespa encolheu, 6,16%, BBDC4 caiu 17,66%, segundo a Elos Ayta.

Por que tanta queda?

Ao longo de 2023, o banco vinha apresentado resultados abaixo do esperado, principalmente por conta da inadimplência. Ela chegou ao pico em junho. A inadimplência de curto prazo (15 a 90 dias) marcou 4,4% em junho, ante 4,6%, em março, e 3,6%, em junho de 2022. Para pessoas físicas, os números foram 5,3%, 5,5% e 4,9%. No caso de grandes empresas, os valores ficaram em 1,3%, 1,4% e zero.

Por isso, as provisões do banco para perdas cresceram. Um banco precisa ter uma poupança para aplacar essas perdas, as provisões para empréstimos inadimplentes (conhecidas pela sigla PDD — Provisão para Devedores Duvidosos). No segundo semestre de 2023 ficaram em R$ 10,32 bilhões. Elas cresceram 8,4% em relação ao primeiro trimestre de 2023.

Dessa maneira, o Bradesco apresentou em fevereiro um plano estratégico. Para s próximos cinco, a ideia é retomar a rentabilidade e tornar a sua estrutura de decisões mais ágil.