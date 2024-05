Americanas vão captar dinheiro, depois de cair 75% no ano na Bolsa

O que é "short squeeze"? É um aluguel de ações, em que o investidor pega emprestado ações de outro investidor pagando uma taxa. Se o investidor aluga uma ação que vale R$ 10 e ela se valoriza para R$ 12 - o investidor que a alugou vende o ativo e fica com o lucro de R$ 2, menos a taxa do aluguel.

Em algum momento o investidor precisa devolver a ação para o dono original. Esses especuladores esperam o preço cair novamente para recomprá-las - mais uma vez com lucro - e só depois devolvem a ação para quem as alugou. Por isso essas ações sobem num dia e caem no seguinte. Ou na hora seguinte.

Vale a pena comprar ações das Americanas agora?

Como disseram Louzada e Soares, não. "Acredito que ainda não se sabe qual será o futuro da empresa, é tudo bem nebuloso ainda. E o mercado não gosta de indecisões. Além disso, o setor varejista como um todo tem sido fortemente impactado com juros altos, o que afugenta investidores", diz o economista.

Em março, as Americanas adiaram novamente a divulgação de seus balanços. A empresa ainda não divulgou suas demonstrações financeiras de 2023 e do primeiro trimestre de 2024, que estavam agendadas para os dias 26 de março de 2024 e 15 de maio de 2024, respectivamente.

Em novembro do ano passado, divulgou o balanço de 2022. O balancete estava suspenso desde que a empresa revelou que havia encontrado uma fraude bilionária em suas demonstrações financeiras. O prejuízo acumulado no último ano foi de R$ 12,9 bilhões, o dobro do registrado em 2021.