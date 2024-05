Acordo, possível fusão e plano financeiro: Gol e Azul vão decolar?

Na semana passada, porém, as ações inverteram o sinal. O papel da Azul subiu 1,37% e os da Gol, 13,71%.

O que mudou?

A partir do fim de junho, os clientes da Azul e da Gol podem comprar passagens de uma companhia nos canais de venda de outra. As duas empresas anunciaram nesta quinta-feira (23), um acordo de cooperação comercial, chamado de "codeshare". O acordo só valerá para rotas domésticas exclusivamente operadas por uma das duas companhias.

Esse acordo também inclui os programas de milhagem das duas aéreas. Os participantes poderão agora acumular pontos ou milhas no programa de sua escolha ao comprar os trechos domésticos.

Isso ajuda a reduzir custos. É o que diz Virgilio Lage, especialista da Valor Investimentos. "Com a parceira, as duas otimizam a oferta de viagens e a economia gerada ajuda aumentar o caixa, deixando as companhias mais saudáveis", explica ele. Atualmente, Azul e Gol somam cerca de 1,5 mil decolagens diárias.

Possível fusão?

O acordo levantou suposições de que as duas empresas podem estar preparando uma fusão. Em março, a Azul, em comunicado ao mercado, divulgou que "está sempre atenta às dinâmicas estratégicas do setor aéreo e a possíveis oportunidades de parcerias, podendo como prática regular contratar consultores para apoiar a empresa nesses esforços". No entanto, até aquele momento, a Azul disse não ter negociado "nenhuma transação específica".