Coreia do Norte planeja lançamento de satélite nos próximos dias

A Coreia do Norte pretende lançar um satélite de espionagem nos próximos dias, quase três meses após uma primeira tentativa fracassada, o que provocou críticas do Japão e da Coreia do Sul e pedidos de cancelamento.

O lançamento está previsto para acontecer entre 24 e 31 de agosto, informaram as autoridades do país comunista à Guarda Costeira do Japão, que mobilizou sua frota e o sistema de defesa aérea como precaução caso o aparelho caia em seu território.

A Coreia do Sul afirmou que o lançamento seria um "ato ilegal" por violar as sanções da ONU que proíbem Pyongyang de desenvolver mísseis balísticos, armas que compartilham tecnologia com veículos de lançamento espaciais.