Wall Street fecha com tendências mistas antes de dados do emprego nos EUA

A bolsa de Nova Iorque fechou o dia com tendências mistas nesta quinta-feira (31), com o Nasdaq registrando seu quinto dia consecutivo de ganhos, enquanto aguarda a publicação na sexta-feira dos dados de emprego de agosto nos Estados Unidos.

O índice Dow Jones caiu 0,48%, para 34.721,91 pontos, o S&P 500 recuou 0,16%, para 4.597,66 unidades, e o Nasdaq conseguiu subir ligeiramente 0,11%, para 14.034,97.

Em um dia de baixo volume de negociações, quando se aproxima o feriado prolongado do 'Labor Day' (Dia do Trabalhador) nos Estados Unidos, o mercado analisou um novo dado de inflação, antes do relatório crucial de empregos para agosto.