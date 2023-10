Petróleo fecha em leve alta com temores de expansão da guerra Israel-Hamas

O petróleo fechou em leve alta nesta terça-feira (17), sustentado pelos temores de uma expansão do conflito entre Israel e o Hamas após o bombardeio de um hospital em Gaza.

O barril de petróleo Brent do Mar do Norte para entrega em dezembro fechou com alta de 0,27%, a 89,90 dólares, mas subiu acima de 90 dólares nas negociações eletrônicas após o fechamento em Londres.

O West Texas Intermediate (WTI) para entrega em novembro, por sua vez, fechou estável a 86,66 dólares, acima dos 87 dólares nas transações após o fechamento em Nova York.