Copom reduz Selic em 0,5 ponto percentual, a 11,25%

A próxima reunião do Copom acontece nos dias 19 e 20 de março.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva tem pressionado pela redução da taxa básica de juros desde que voltou ao poder, há um ano, para impulsionar o crescimento econômico.

Os juros altos limitam a expansão econômica, ao encarecerem o crédito, desestimularem o consumo e os investimentos, ao mesmo tempo em que reduzem as pressões sobre os preços.

Para este ano, o mercado prevê um crescimento do PIB brasileiro de 1,6%, segundo o boletim Focus do Banco Central.

- Política fiscal -

As autoridades do Banco Central definem a política monetária em função do alinhamento das expectativas do mercado com suas metas de inflação.