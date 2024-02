Fed mantém juros na faixa 5,25%-5,50% à espera de mais 'confiança' para cortes

"Consideramos que nossa taxa de política monetária provavelmente atingiu seu pico para este ciclo de ajuste e, se a economia evoluir geralmente como esperamos, certamente será apropriado começar a reduzir a restrição monetária em algum momento deste ano", afirmou o presidente do Fed, Jerome Powell, a repórteres após a reunião.

Powell acrescentou que "quase todos" os membros do Fed são favoráveis a um corte nas taxas este ano, mas essa decisão estará "vinculada" a uma "maior confiança de que a inflação está em um caminho sustentável em direção aos 2% ao ano", reiterou.

Os mercados esperavam um primeiro corte em março, na próxima reunião do comitê, depois que o Fed informou, no fim do ano passado, que previa três ou quatro reduções no custo do crédito.

O Fed elevou 11 vezes suas taxas de juros entre março de 2022 e julho de 2023.

Estes aumentos visaram a encarecer o crédito, o que freia o consumo e os investimentos, atenuando as pressões sobre os preços.

"Os dados [de PIB, inflação e emprego] são incrivelmente bons", lembrou, no começo da semana, a economista-chefe da KPMG, Diane Swonk, em um blog.