Americano larga tudo para morar em Cidade Bitcoin e espera passa dos 2 anos

Em 2023, seu preço oscilou entre 16 mil e 45 mil dólares (77,4 mil e 217,8 mil reais, na cotação da época).

Mas o governo parece não abandonar a ideia e pretende financiar a construção com parte dos recursos obtidos com a emissão de cerca de 1 bilhão de dólares (4,9 bilhões de reais na cotação atual) em títulos bitcoin, o que pretende fazer no primeiro trimestre de 2024.

Keegan, que deixou o pai e um irmão nos Estados Unidos, lembra que há dez anos as pessoas o consideravam "louco" quando dizia que um dia um país adotaria a criptomoeda como moeda legal.

Na praia, todo mundo o chama de "gringo". Lá foi recebido por uma família de pescadores, que lhe permitiu construir um pequeno cômodo de 6 m2 no quintal de sua casa, com tijolos e telhado de zinco.

Corbin Keegan espera Cidade Bitcoin em praia de El Salvador Imagem: Marvin RECINOS / AFP

"Faz-tudo"

"Decidimos adotá-lo" como parte da família, conta María Antonia de Carballo, de 44 anos, proprietária do terreno.